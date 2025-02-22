40 тисяч гривень і більше: кому з вчителів обіцяють такі зарплати та за які предмети
В Україні професія вчителя англійської мови є однією з найбільш затребуваних: на кадрових сайтах можна знайти кілька сотень вакансій. Згідно з пропозиціями, зарплати для таких фахівців досить високі – деякі роботодавці готові платити понад 40 000 грн.
Наприклад, один із центрів іноземних мов шукає викладача англійської з оплатою від 20 000 до 50 000 грн. Для цієї посади потрібні такі вимоги:
- рівень англійської мови Advanced/Proficiency;
- здатність планувати та проводити заняття;
- вища освіта (філолог, викладач, перекладач), при цьому перевага надається кандидатам з високим рівнем володіння мовою та вмінням викладати.
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Компанія, яка організовує курси англійської мови, пропонує викладачам зарплату від 15 000 до 52 000 грн. Серед вимог:
- рівень володіння англійською – не нижче за Advanced;
- досвід роботи з дорослими.
Інший центр англійської мови шукає викладача з оплатою від 20 000 до 40 000 грн. Вимоги до кандидата:
- вища освіта за спеціальністю "Викладач англійської мови" або еквівалентна;
- досвід викладання англійської мови від 2-х років;
- вільне володіння англійською на рівні не нижче С1.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні зросли зарплати та хто тепер отримує понад 90 тисяч гривень.
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