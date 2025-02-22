40 тисяч гривень і більше: кому з вчителів обіцяють такі зарплати та за які предмети

В Україні професія вчителя англійської мови є однією з найбільш затребуваних: на кадрових сайтах можна знайти кілька сотень вакансій. Згідно з пропозиціями, зарплати для таких фахівців досить високі – деякі роботодавці готові платити понад 40 000 грн.

Наприклад, один із центрів іноземних мов шукає викладача англійської з оплатою від 20 000 до 50 000 грн. Для цієї посади потрібні такі вимоги:

рівень англійської мови Advanced/Proficiency;

здатність планувати та проводити заняття;

вища освіта (філолог, викладач, перекладач), при цьому перевага надається кандидатам з високим рівнем володіння мовою та вмінням викладати.

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Компанія, яка організовує курси англійської мови, пропонує викладачам зарплату від 15 000 до 52 000 грн. Серед вимог:

рівень володіння англійською – не нижче за Advanced;

досвід роботи з дорослими.

Інший центр англійської мови шукає викладача з оплатою від 20 000 до 40 000 грн. Вимоги до кандидата:

вища освіта за спеціальністю "Викладач англійської мови" або еквівалентна;

досвід викладання англійської мови від 2-х років;

вільне володіння англійською на рівні не нижче С1.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні зросли зарплати та хто тепер отримує понад 90 тисяч гривень.

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