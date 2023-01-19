5 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди (фото)

Трендові та базові речі, які не вийдуть з моди - модні тренди 2023

Деякі речі залишаються актуальними у будь-якому сезоні та з малою ймовірністю взагалі вийдуть з моди.Тому такий одяг став базовим.

Видання Who What Wea опублікували приклади трендових речей, які є поза часом. Образи показані жителями Лондона та Парижа, і вони мають бути в гардеробі кожної жінки.

Подвійні в'язки

Светр, який зав'язують на плечі, зробить будь-який образ більш вишуканим та елегантним. Цей невимушений аксесуар дуже часто носять британці та парижани.

5 базових речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки та не вийдуть з моди - модні тренди 2023

Атласна спідниця

Атласні спідниці довжиною міді все частіше – модний та актуальний тренд у будь-яку пору року. Особливо оригінально ця річ виглядає у яскравих кольорах.

5 базових речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки та не вийдуть з моди - модні тренди 2023

Шкіряний бомбер

Шкіряні куртки великого розміру дуже швидко увірвалися в моду та залишаються трендовими речами. Зокрема йдеться і про бомбери. Їх можна поєднувати з сукнями, спідницями та джинсами.

5 базових речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки та не вийдуть з моди - модні тренди 2023

Широкі джинси

Мішкуваті джинси у поєднанні з довгим пальтом мають дуже стильний вигляд. Проте експерти радять не боятися експериментувати та поєднувати такі джинси з топами, блузками, светрами.

5 базових речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки та не вийдуть з моди - модні тренди 2023

Сорочка у стилі оверсайз

Сорочка у стилі оверсайз – базова річ, яку можна поєднати з будь-яким низом. Так, ви зможете створити абсолютно ділові образи, повсякденні та святкові.

5 базових речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки та не вийдуть з моди - модні тренди 2023

Нагадаємо, що у 2023 році краще відмовитися від деяких речей, які втратили свою актуальність. Зокрема це одяг з хутром, шапки грубої в’язки, шарф-снуд та шкіряні легінси.

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