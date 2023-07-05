5 простих кроків для прибирання квартири для тих, кому дуже ліньки

Регулярне прибирання є ключем до чистої і охайної квартири. Проте, іноді у нас просто немає часу або бажання займатися прибиранням, вмиванням посуду та видаленням плям.

Експертка і письменниця Кей Сі Девіс пропонує правило п'яти кроків, які можуть допомогти швидко очистити кімнату від сміття і зайвих речей. Вона поділилася цими порадами в інтерв'ю для видання NPR.

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У своїй філософії Девіс стверджує, що ви не існуєте, щоб бути прислугою вашого простору. Навпаки, ваш простір існує, щоб служити вам. Головне – це ваш комфорт та затишок у власному домі.

Ось кроки, які вона рекомендує:

Зберіть сміття. Просто візьміть пакет і пройдіться по всіх кімнатах, збираючи все непотрібне; Розпочинайте з миття посуду. Ви можете використовувати звичайні магазинні засоби або спробувати народні лайфхаки. Наприклад, лимонний сік та білий оцет добре справляються з брудом. Харчова сода є ефективним засобом для видалення забруднень з посуду та робочих поверхонь на кухні. Вона також може бути використана для усунення неприємного запаху з холодильника; Приберіть свої речі. Якщо вони безладно розкидані, зберіть їх і розсортуйте. Брудну білизну киньте в кошик для прання, а чисту, але вживану, постарайтеся виділити окремо. Найкраще прати делікатні речі вручну, щоб запобігти їх пошкодженню. Для більшості речей підійде звичайний рідкий або порошковий миючий засіб, але для тонких тканин краще використовувати більш м'який варіант. Якщо ви користуєтеся пральною машиною, оберіть економний режим, який споживає менше енергії та води. Також популярні біопорошки містять спеціальні ферменти, які зберігають свою дію при температурі до 30 °C; Покладіть речі на свої місця: книги на полиці, взуття у шафу, іграшки в спеціальні ящики, рушники в ванну і т.д; Займіться речами, які не мають свого місця. Зберіть їх і покладіть в окремий кошик. Потім, коли у вас з'явиться більше часу та бажання, завершіть їх сортування та віднесіть належним чином.

Метод п'яти кроків також включає "відкладене" чи косметичне прибирання. Якщо у вас немає можливості закінчити прибирання одразу, ви можете зібрати брудний одяг у пральній машинці, посуд у раковині, сміття у пакет, а невпорядковані речі у кошик. Потім, коли у вас з'явиться вільний час і настрій, ви зможете завершити прибирання.

Нагадаємо, що посудомийна машина полегшує наше життя і економить час, позбавляючи рутинної роботи. Тому важливо підтримувати її у гарному стані, а для цього треба регулярно очищати від мікробів, плісняви та бактерій.

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