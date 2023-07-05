5 простых шагов для уборки квартиры для тех, кому очень лень

Регулярная уборка является ключом к чистой и чистоплотной квартире. Однако иногда у нас просто нет времени или желания заниматься уборкой, умыванием посуды и удалением пятен.

Эксперт и писательница Кэй Си Дэвис предлагает правило пяти шагов, которые могут помочь быстро очистить комнату от мусора и лишних вещей. Она поделилась этими советами в интервью для издания NPR.

Читайте также: Убрать неприятный запах из пылесоса поможет то, что есть в каждом доме: как это работает

В своей философии Дэвис утверждает, что вы не существуете, чтобы быть прислугой вашего пространства. Напротив, ваше пространство существует, чтобы служить вам. Главное – это ваш комфорт и уют в собственном доме.

Видео дня

Вот шаги, которые она рекомендует:

Соберите мусор. Просто возьмите пакет и пройдитесь по всем комнатам, собирая все ненужное; Начните с мытья посуды. Вы можете использовать обычные магазины или попробовать народные лайфхаки. К примеру, лимонный сок и белый уксус хорошо справляются с грязью. Пищевая сода является эффективным средством для удаления загрязнений из посуды и рабочих поверхностей на кухне. Она также может быть использована для устранения неприятного запаха из холодильника; Уберите вещи. Если они беспорядочно разбросаны, соберите и рассортируйте. Грязное белье бросьте в корзину для стирки, а чистое, но подержанное, постарайтесь выделить отдельно. Лучше стирать деликатные вещи вручную, чтобы предотвратить их повреждение. Для большинства вещей подойдет обычное жидкое или порошковое моющее средство, но для тонких тканей лучше использовать более мягкий вариант. Если вы используете стиральную машину, выберите экономичный режим, который потребляет меньше энергии и воды. Также популярные биопорошки содержат специальные ферменты, сохраняющие свое действие при температуре до 30 °C; Положите вещи на свои места: книги на полке, обувь в шкаф, игрушки в специальные ящики, полотенца в ванную и т.д; Займитесь вещами, не имеющими своего места. Соберите их и положите в отдельную корзину. Затем, когда у вас появится больше времени и желания, завершите их сортировку и отнесите соответствующим образом.

Метод пяти шагов также включает "отложенную" или косметическую уборку. Если у вас нет возможности закончить уборку, вы можете собрать грязную одежду в стиральной машинке, посуду в раковине, мусор в пакет, а неупорядоченные вещи в корзину. Затем, когда у вас появится свободное время и настроение, вы сможете завершить уборку.

Напомним, что посудомоечная машина облегчает нашу жизнь и экономит время, лишая рутинной работы. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии, а для этого нужно регулярно очищать от микробов, плесени и бактерий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!