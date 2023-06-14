Нужно только два ингредиента: как быстро очистить посудомойку от микробов, грибков и бактерий

Посудомоечная машина облегчает нашу жизнь и экономит время, лишая рутинной работы. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии, а для этого нужно регулярно очищать от микробов, плесени и бактерий.

Для очищения используйте два ингредиента – пищевую соду и белый уксус. Об этом сообщает издание Sante Plus.

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Чтобы посудомоечная машина работала эффективно, рекомендуется чистить ее раз в месяц. Если, с другой стороны, вы используете ее время от времени, то периодическое очищение может быть сокращено до двух или трех раз в год.

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Какие ингредиенты нужны для чистки посудомоечной машины

Пищевая сода.

Салфетка из микрофибры.

Теплая вода.

Дистиллированный белый уксус.

Пара резиновых перчаток.

Зубочистка.

Старая зубная щетка.

Посудомоечная машина без регулярной дозы глубокой очистки является прекрасной средой для бактерий, неприятных запахов и даже грибков, которые могут повлиять на срок ее службы.

Предлагаем трюк благодаря очищающим свойствам белого уксуса и пищевой соды. Выполняйте следующие шаги:

Шаг 1. Начните с удаления корзин и фильтра.

Извлеките фильтр, решетки и корзины из посудомоечной машины.

Затем поместите их в таз, наполненный теплой водой и стаканом дистиллированного белого уксуса.

Оставьте пропитываться на пол часа или больше. Обратите внимание, что некоторые фильтры нельзя отвинтить вручную, поэтому для этого требуются инструменты.

Шаг 2: Очистите от мусора.

Не забудьте удалить любой мусор и остатки, которые могут гнездиться внутри. Возьмите тряпку и протрите боковые стенки, особенно нижнюю и верхнюю часть, а также разбрызгиватели.

Убедитесь, что в небольших щелях и промежутках на уровне распределителя, а также в отверстиях, через которые выходит вода, нет остатков пищи или мусора. Если это так, используйте старую зубную щетку или зубочистку, чтобы удалить грязь.

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Шаг 3: Добавьте белый уксус в цикл горячей воды.

Возьмите небольшую емкость, которую можно мыть в посудомоечной машине, и налейте в нее 1 стакан белого уксуса, прежде чем поместить его в пустой прибор или в одну из корзин.

Включите цикл горячей воды в посудомоечной машине, закройте дверцу и дайте уксусной кислоте и пару растворить оставшуюся грязь и мыльную пену.

Шаг 4: Установите посудомоечную машину на короткий цикл мойки с пищевой содой.

В емкость для мыла посудомоечной машины насыпьте 1 стакан пищевой соды. Установите его на короткий цикл стирки. Это позволяет разрыхлителю ослабить пятна, создавая при этом прохладную среду внутри посудомоечной машины. Благодаря этому методу устройство сверкает чистотой и хорошо дезодорируется!

Шаг 5: Очистите наружную дверцу посудомоечной машины.

Чтобы закончить на высокой ноте, мы предлагаем вам создать собственное чистящее средство, чтобы дверца вашей посудомоечной машины сияла.

Для этого вам понадобится: 1 столовая ложка для мытья посуды, чашка белого уксуса, чашка воды. Все смешайте и перелейте в пульверизатор.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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