Нужно только два ингредиента: как быстро очистить посудомойку от микробов, грибков и бактерий
Посудомоечная машина облегчает нашу жизнь и экономит время, лишая рутинной работы. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии, а для этого нужно регулярно очищать от микробов, плесени и бактерий.
Для очищения используйте два ингредиента – пищевую соду и белый уксус. Об этом сообщает издание Sante Plus.
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Чтобы посудомоечная машина работала эффективно, рекомендуется чистить ее раз в месяц. Если, с другой стороны, вы используете ее время от времени, то периодическое очищение может быть сокращено до двух или трех раз в год.
Какие ингредиенты нужны для чистки посудомоечной машины
- Пищевая сода.
- Салфетка из микрофибры.
- Теплая вода.
- Дистиллированный белый уксус.
- Пара резиновых перчаток.
- Зубочистка.
- Старая зубная щетка.
Посудомоечная машина без регулярной дозы глубокой очистки является прекрасной средой для бактерий, неприятных запахов и даже грибков, которые могут повлиять на срок ее службы.
Предлагаем трюк благодаря очищающим свойствам белого уксуса и пищевой соды. Выполняйте следующие шаги:
Шаг 1. Начните с удаления корзин и фильтра.
- Извлеките фильтр, решетки и корзины из посудомоечной машины.
- Затем поместите их в таз, наполненный теплой водой и стаканом дистиллированного белого уксуса.
- Оставьте пропитываться на пол часа или больше. Обратите внимание, что некоторые фильтры нельзя отвинтить вручную, поэтому для этого требуются инструменты.
Шаг 2: Очистите от мусора.
Не забудьте удалить любой мусор и остатки, которые могут гнездиться внутри. Возьмите тряпку и протрите боковые стенки, особенно нижнюю и верхнюю часть, а также разбрызгиватели.
Убедитесь, что в небольших щелях и промежутках на уровне распределителя, а также в отверстиях, через которые выходит вода, нет остатков пищи или мусора. Если это так, используйте старую зубную щетку или зубочистку, чтобы удалить грязь.
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Шаг 3: Добавьте белый уксус в цикл горячей воды.
Возьмите небольшую емкость, которую можно мыть в посудомоечной машине, и налейте в нее 1 стакан белого уксуса, прежде чем поместить его в пустой прибор или в одну из корзин.
Включите цикл горячей воды в посудомоечной машине, закройте дверцу и дайте уксусной кислоте и пару растворить оставшуюся грязь и мыльную пену.
Шаг 4: Установите посудомоечную машину на короткий цикл мойки с пищевой содой.
В емкость для мыла посудомоечной машины насыпьте 1 стакан пищевой соды. Установите его на короткий цикл стирки. Это позволяет разрыхлителю ослабить пятна, создавая при этом прохладную среду внутри посудомоечной машины. Благодаря этому методу устройство сверкает чистотой и хорошо дезодорируется!
Шаг 5: Очистите наружную дверцу посудомоечной машины.
Чтобы закончить на высокой ноте, мы предлагаем вам создать собственное чистящее средство, чтобы дверца вашей посудомоечной машины сияла.
Для этого вам понадобится: 1 столовая ложка для мытья посуды, чашка белого уксуса, чашка воды. Все смешайте и перелейте в пульверизатор.
Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.
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