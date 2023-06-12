Как поддерживать стиральную машину в чистоте и свежести: простые лайфхаки по уходу

Чистая и пахнущая свежестью стиральная машина необходима для поддержания гигиены и отсутствия запаха белья. Со временем накипь, грязь и остатки моющего средства могут скапливаться на движущихся частях машины, что приводит к неприятным запахам и возможному размножению бактерий.

UAportal подготовил три домашних средства, которые эффективно борются с накипью и запахами. В этих средствах используются обычные бытовые ингредиенты, которые доступны и недороги.

Сода и уксус: Динамичный дуэт

Для борьбы с накипью и дезинфекции стиральной машины сочетание соды и уксуса творит чудеса. Начните со смешивания четверти стакана сухой пищевой соды с равным количеством воды. Залейте этот раствор в отделение для моющих средств.

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Одновременно налейте две чашки белого уксуса или обычного столового уксуса (концентрация 9%) прямо в барабан. Запустите полный цикл без белья, выбрав самую длительную и горячую программу. По окончании цикла тщательно проветрите барабан, чтобы устранить стойкий запах уксуса.

Лимонная кислота: Природное чистящее средство

Лимонная кислота, обычно содержащаяся во многих коммерческих стиральных порошках, является экономичной альтернативой в сочетании с пищевой содой. В зависимости от степени загрязнения используйте от одного до шести пакетиков сухой лимонной кислоты.

Насыпьте необходимое количество в лоток для моющего средства и поставьте машину на длительный высокотемпературный цикл без белья. Это эффективно очистит внутренние детали машины, придав ей свежесть и избавив от накипи.

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Отбеливатель: Мощное дезинфицирующее средство

Для глубокой очистки и превосходной дезинфекции можно использовать хлорный отбеливатель. Отбеливатель не только удаляет накипь, но и дезинфицирует машину. Залейте в барабан до одного литра отбеливателя, регулируя количество в зависимости от степени загрязненности машины.

Запустите самый длинный цикл стирки при высокой температуре, приостановив его перед фазой полоскания. Дайте машине "отмокнуть" в смеси отбеливателя и воды в течение часа. После этого возобновите цикл и завершите полоскание. Чтобы удалить остатки хлора, запустите пустой цикл с более короткой программой при температуре 30 градусов Цельсия.

Предотвращение проблем со стиральной машиной

Помимо регулярной чистки, соблюдение нескольких простых рекомендаций поможет предотвратить накопление грязи и поддерживать хорошую работу стиральной машины:

1. Используйте рекомендованную дозировку моющего средства и избегайте чрезмерного количества, которое может привести к образованию обильной пены, росту бактерий и развитию плесени.

2. Если одежда сильно загрязнена, подумайте о том, чтобы замочить ее перед стиркой, чтобы минимизировать количество необходимого моющего средства и сохранить качество ткани.

3. После каждой стирки оставляйте дверцу машины приоткрытой, а лоток для моющих средств открытым. Это способствует движению воздуха и позволяет испаряться лишней влаге, предотвращая рост бактерий и плесени во влажной среде.

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