7 відомих зірок-чоловіків, яких змінила пластична операція: фото 'до' та 'після'

Очевидно, що представники сильної статі не такі стурбовані зовнішнім виглядом і збереженням молодості, проте багато акторів і співаків все ж таки вирішуються на подібні процедури, тому що часто для них це необхідність. Ми вибрали 6 знаменитих чоловіків, котрі коригували свою зовнішність.

1. Джо Джонас

Джо став голлівудським серцеїдом відтоді, як у 2007 році група Jonas Brothers стала відомою. З 2015 року співак є солістом групи DNCE. Зараз музикант щасливо одружений і став татом, але він все ще такий красивий, як і в епоху зйомок на Disney. Співак, можливо, був наділений деякими вигідними генами від народження, проте вік показує себе в будь-якому випадку.

Джо Джонас

Джо Джонас розповів, що отримував ін’єкції після того, як на його обличчі з’явилися нові зморшки, що спонукало його використовувати ліки, які вводять у м’язи для запобігання старінню. Естетичний догляд допоміг йому отримати новий імпульс у впевненості. Джо, безсумнівно, більш ніж задоволений своїм покращеним виглядом і заохочує інших позбутися негативного ставлення до косметичних процедур, таких як ботокс.

2. Двейн Джонсон

Двейн Джонсон

«Скеля» зробив операцію зі зменшення чоловічих грудей. Ще в 2005 році він відкрито зізнався, що робив операцію через гінекомастію, тобто розвиток жирової тканини в грудях пацієнтів чоловічої статі. Він намагався отримати бажану форму грудей, проводячи години в тренажерному залі, але йому не вдалося досягти бажаних результатів. Замість цього Джонсон звернувся до операційного зменшення грудей, щоб досягти своїх цілей.

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3. Бред Пітт

Після розлучення з Анджеліною Джолі видатній зірці, за чутками, зробили операцію на повіках. Опущених повік, які він мав раніше, більше не було, а також зникли темні мішки під очима. Відомий пластичний хірург доктор Маніш Шах розповів, що акторові зробили обидві повіки за допомогою блефаропластики.

Бред Пітт

Також припускають, що 55-річний актор застосував ботокс на обличчі, щоб зменшити симптоми старіння, такі як зморшки та складки, які він міг відчути, оскільки йому вже перевалило за п’ятдесят п’ять років життя. Необхідність бути в індустрії та тиск популярності могли змусити його зробити хірургічні ін’єкції на обличчі.

4. Джош Гатчерсон

Джош Гатчерсон

Американський актор Джош Хатчерсон, біле відомий за роллю Піта в «Голодних іграх», пережив операцію на носі. Спочатку Джош розповів своїм підписникам у Twitter, що йому зробили процедуру для лікування «зламаного носа», але пізніше розповів TMZ , що він ліг під ніж, щоб виправити «викривлену перегородку».

«У мене була закладена права ніздря на 90 відсотків», – сказав в інтерв'ю.

5. Том Круз

Незважаючи на те, що у 2022 році, актору виповнилося 60 років, він все ще виглядає молодим. Том заперечує заяви про те, що він робив пластичну операцію, проте деякі відомі та успішні хірурги досліджували обличчя актора та дивилися на зміни протягом багатьох років і висловлювали, які області пластичної хірургії він міг робити.

Том Круз

Лікарі зазначають, що відомий актор робив операцію в області щік та шиї. Загальна думка пластичних хірургів, які досліджують або коментують пластичні операції Тома Круза, полягає в тому, що він використовував ін'єкції та наповнювачі.

6. Каньє Вест

Американський репер Каньє Вест відкрито розповів про своє здоров'я, зазначаючи, що він пройшов процедуру ліпосакції в 2016 році.

Каньє Вест

«Мені зробили пластичну операцію, тому що я намагався виглядати добре для вас. Мені зробили ліпосакцію, тому що я не хотів, щоб ви всі називали мене товстим, як ви називали Роба [ред. – Кардашьян] на весіллі і змусили його полетіти додому до того, як ми з Кім одружилися. Я не хотів, щоб ви всі називали мене товстим, тому я зробив ліпосакцію», – сказав він в одному з інтерв’ю.

7. Денієл Крейґ

Денієл Крейґ

Актор Бонда з'явився на BAFTA в 2018 році, виглядаючи помітно інакше, ніж раніше. Його зовнішній вигляд змусив шанувальників замислитися, чи використовував він ботокс чи наповнювачі. Дехто сказав, що він виглядав «пластиковим», коли вручав нагороду на сцені.

Нагадаємо, серед зірок є й ті, хто може не тільки талановито втілити на екрані будь-який образ, але ще й відмовляються від послуг каскадерів, воліючи все робити самостійно.

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