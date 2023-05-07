72 ОМБр ім. Чорних Запорожців відпрацювали по бронетехніці ворога на ходу (відео)

Протитанкісти ЗСУ влучили по техніці окупантів на ходу

У мережі розповсюджується відеоролик, на якому протитанкісти 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відпрацювали по ворожій техніці на одному з напрямків. Відео опублікували на офіційній сторінці 72 ОМБр у Facebook.

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Нашим бійцям вдалось двічі підбити бронетехніку окупантів прямо на ходу. В результаті другого пострілу вона загорілась, а завдяки дрону вдалось зафіксувати кадри палаючої ворожої техніки. Дата зйомки та точна локація невідомі.

"От вміють наші протитанкісти піднести настрій... Красиве!" – написали в підписі до допису.

Днями українські захисники на одному з напрямків фронту знищили ворожу позицію з мінометним розрахунком.

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