8 кіноакторів, які загинули прямо на знімальному майданчику

Хоча акторська діяльність – далеко не найекстремальніша професія у світі, зірки великого екрану, на жаль, нерідко вмирають просто на майданчику. Іноді це відбувається через фактори, не пов'язані з їх діяльністю, а у виняткових випадках до смерті призводить жахливий збіг обставин. Сьогодні ми розповімо про 8 акторів, які померли в процесі зйомок фільмів та передач. В смерть декого з них глядачі не повірили, навіть дивлячись на це у прямому ефірі.

1. Стів Ірвін

Стів Ірвін відомий у багатьох країнах світу завдяки своїй телепрограмі "Мисливець за крокодилами", в якій він демонстрував складні трюки з дикими і дуже небезпечними тваринами. Ірвін знімав фільм про підводний світ. Як повідомили очевидці, причиною смерті став напад на дослідника отруйного морського ската. За деякими даними, скат проколов Ірвіну серце і легеню. На місце події негайно прибув вертоліт з лікарями, проте врятувати журналіста не вдалося.

Стів Ірвін

Його документальні фільми користувалися популярністю у всьому світі, а телепередача "Мисливець на крокодилів" закріпила за ним відповідне прізвисько. Вперше програма "Мисливець на крокодилів" вийшла в ефір в 1992 році. Вона транслювалася на телеканалі Discovery.

2. Томмі Купер

Томмі Купер

Англійська комік Томмі Купер. Помер 1984 року в прямому ефірі шоу "Live from Her Majesty's", під сміх глядачів. У ході виступу з ним стався інфаркт, через що він сів спочатку на сцену, а потім завалився на спину. Глядачі в залі продовжували сміятися, а помічниця посміхатися, вважаючи, що це частина номера. Лише через півхвилини режисер трансляції увімкнув незаплановану рекламну паузу.

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Купера відтягли за лаштунки, а шоу продовжилося без нього. Коміка намагалися привести до тями, але нічого не вийшло. Викликана швидка відвезла Томмі до лікарні, де лікарі заявили, що він уже давно помер від серцевого нападу. Глядачі, знаючи креативність та експресивність Купера, так і не зрозуміли, що сталося у прямому ефірі. Тільки наступного дня всі усвідомили, що цей виступ став для коміка трагічним.

3. Кен Стедман

Кен Стедман

Висхідна зірка Кен Стедман був запрошений у віці 27 років до популярного серіалу "Ковзаючі". Зйомки епізоду "Буря в пустелі" проходили досить повсякденно, поки Кена не попросили сісти на баггі і проїхати на ньому разом із колегою кілька метрів. Актори вирішили не пристібатися, щоб надати образу брутальності і в результаті втративши управління потрапили в аварію. Стедмана сильно придавило машиною, що стало причиною його раптової смерті.

4. Брендон Лі

Брендон Лі

Талановитий та харизматичний актор Брендон Лі мав явний успіх із кінця 80-х років. Спадкоємець самого Брюса Лі, на жаль, повторив долю батька та віддав життя за улюблену справу. У 1993 році Лі запросили на зйомки готичного фільму "Ворон", де він мав виконати роль рок-музиканта, який воскрес через рік після вбивства і почав мстити за себе і свою дівчину. В одній зі сцен у нього мали вистрілити з пістолета з неодруженими кулями. Але не знята заглушка зрештою зіграла роль справжньої кулі і потрапила прямо в живіт Брендону. Акторові було лише 28 років.

5. Марта Менсфілд

Марта Менсфілд

Молода та талановита актриса Марта Менсфілд могла створити бездоганну кар'єру в кіно та прославитись на весь світ, якби не її передчасна смерть. 23-річна Марта якраз закінчувала зйомки фільму "Уорренс у Вірджинії", коли вирішила разом із друзями та колегами перепочити у своїй машині. Один із членів групи почав викурювати сигарету і випадково впустив запалений сірник на Марту, чий костюм одразу ж спалахнув. Незважаючи на те, що друзі намагалися загасити вогонь пальтом, погасити все полум'я не вдалося. У результаті актриса потрапила до лікарні з безліччю опіків, через які згодом померла.

6. Джон-Ерік Хексам

Джон-Ерік Хексам

Актор прославився за рахунок своєї акторської та модельної діяльності. У 1984 році він взяв участь у фільмі "Прихований факт". Одного дня зйомок Джон усе не міг зібратися і зіграти гідно для режисера, що змусило затримати процес на цілий день. Нервовий і засмучений Джон у перерві вирішує жартома зімітувати постріл у голову і бере пістолет з неодруженими кулями. Розташування дула було настільки щільним, що удар був дуже сильним, утворивши серйозну рану. У лікарні було проведено 5 невдалих операцій, після яких Джон Ерік Хексам впав у кому і помер через 6 днів у віці 26 років.

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7. Джон Кенді

Джон Кенді

Актор був популярним комедійним актором, який зробив гідний внесок у кінематограф. Серед його найголовніших робіт варто виділити: "Літаком, поїздом, машиною", "Космічні яйця", "Круті віражі", "Дядечко Бак" та "Один будинки". 1994 року Джон знімався у фільмі "Караван на схід". Після завершальних сцен він вирішив відсвяткувати закінчення зйомок разом із колегами та організовував невелику вечерю. Актор встиг зателефонувати зі своїми дітьми і побажати їм на добраніч, а після помер від серцевого нападу у власному ліжку. Акторові було 43 роки.

8. Джон Ріттер

Джон Ріттер

Джон Ріттер – відомий комедійний актор, який багатьом міг запам'ятатися з таких робіт, як "Важка дитина", "Троє – це компанія" та "8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка". На зйомках останнього ситкому Джон почав скаржитися, що почувається не дуже добре. У актора різко заболіло серце, почало паморочитися в голові і виникло почуття нудоти. Потрапивши до лікарні, йому поставили невірний діагноз і почали лікувати від серцевого нападу. Як виявилося, у Джона було розшарування аорти, яке спричинило розрив однієї з артерій, що призвело до фатального результату. Ріттер покинув цей світ у віці 54 років.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Проте деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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