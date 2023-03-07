8 березня 2023: найкращі вітання коханій з Жіночим днем у прозі та картинках

У Міжнародний жіночий день кожна дівчина чекає від свого хлопця квітів та теплих слів. 8 березня не забудьте привітати кохану з Жіночим днем.

Якщо ви знаходитесь далеко один від одного, висловити свої почуття можна за допомогою картинок-листівок та кількох добрих слів, аби порадувати свою половинку.

Читайте також: Які подарунки на свята актуальні під час війни

Вітання з 8 березня у прозі:

***

Рідненька, вітаю з 8 березня! Бажаю бути найщасливішою у світі! Ти мені подарована самою долею, тому для мене ти завжди на першому місці. Хай цей святковий день наповниться теплом та любов'ю.

***

Кохана! Нехай очі твої завжди блищать від щастя, на губах твоїх завжди сяє усмішка, у душі твоїй буде спокій і мир, а в серці панує нескінченне відображення моєї любові! Вітаю з 8 Березня, моя мила, ніжна і добра, моя радість і біль, моє щастя і безмірне хвилювання. Ти мій ангел!

***

Я хочу привітати зі святом весни найкрасивішу, ніжну, прекрасну та кохану жінку. Ти подібна до весни — така ж прекрасна і дихаюча вічною молодістю. Квітни, радуйся життю і вбирайся в щастя, посміхайся, дихай і насолоджуйся кожною хвилиною нашого величезного і чистого кохання. З 8 березня!

***

Улюблена, дорога, безцінна моя! З 8 березня! Нехай життя буде повітряним зефіром, солодким мармеладом, шоколадним фонтаном, квітковим бумом, казковою феєрією, водоспадом подарунків. Продовжуй вражати, закохувати, дарувати, творити, надихати, розбурхувати свідомість, затьмарювати весну. Обожнюю тебе!

***

Вітаю з 8 Березня, моя мила, ніжна і добра, моя радість і біль, моє щастя і безмірне хвилювання, моя свята і приваблива, мій ангел і чудовий демон! Нехай очі твої завжди блищать від щастя, на губах твоїх завжди сяє усмішка, у душі буде спокій і мир, а в серці панує нескінченне відображення моєї любові!

***

Улюблена моя дівчинко! Це весняне свято — ще одна нагода сказати, як я люблю тебе! Моє привітання коротке, але воно сповнене любові до тебе. Відколи я тебе вперше зустрів, весна в моєму житті не минає. Будь щаслива!

***

Маленька, вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю залишатися такою ж красивою та милою, ніжною та доброю. Нехай життя тебе балує щастям, а доля стане легкою дорогою до мрій! Зі святом тебе, моя кохана!

***

Мила моя дружино! Цей святковий день — привід висловити щиру вдячність тобі як хранительці нашої домівки. Ти оточила нашу оселю теплом і турботою, стала для нас ангелом-охоронцем. Я зроблю все, щоби ти була щасливою!

***

Моя кохана! Вітаю тебе із 8 Березня! Бажаю тобі вагон щастя, причіп безтурботності та фуру кохання. Нехай вірні друзі будуть поруч, а я завжди буду в серці твоєму! Нехай тебе ніколи не залишає удача, а молодість і краса будуть твоєю найпотужнішою зброєю.

***

Вітаю з 8 Березня кохану мою дружину. Бажаю виблискувати яскравіше за найчистішого діаманта, адже ти в мене безцінна! Бажаю квітів без приводу, виконання бажань без примх, удачі без каверзи, щастя без кордонів. Люблю тебе, моя королева. І бажаю, щоб ти завжди була задоволена життям!

Картинки вітання з 8 березня

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас кращі привітання з Днем Народження для друзів та найріднішої людини – матусі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!