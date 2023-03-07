8 березня 2023: Які квіти не можна дарувати жінкам та дівчатам на свято

Які квіти не варто дарувати на 8 березня

Зазвичай на Міжнародний жіночий день чоловіки дарують букети квітів. Але ця традиція характерна не тільки на 8 березня, адже квіти є універсальним подарунком, який порадує майже будь-яку дівчину. Винятком можуть бути лише жінки, які мають алергію на пилок квітів, або просто принципово не люблять живі квіти.

Проте є певні забобони та прикмети, які радять не дарувати певні квіти молодим дівчатам та жінкам. Також є об'єктивні причини відмовитися від таких букетів, щоб не зіпсувати стосунки.

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Чому не можна дарувати парну кількість квітів

Такі букети традиційно підходять лише для цвинтаря чи похоронної процесії. Уникайте квітів, які зазвичай несуть на могилу, це гвоздики та інколи лілії.

Чому не слід дарувати штучні квіти та сухоцвіт

Зі штучними букетами історія схожа. Такі композиції найчастіше несуть на цвинтар, або застосовують в інтер'єрі. Їх не варто дарувати чи тримати вдома.

Також не радять дарувати сухоцвіти, адже вони наповнені мертвою енергією. Такий букет не матиме аромату, тому сподобається далеко не кожній жінці.

Але й букети з дуже сильним та різким запахом також не слід дарувати деяким дівчатам. Різкий запах квітів може спричинити головний біль. До таких квітів відносять жасмин, бузок та деякі види троянд.

Також існують "чоловічі квіти", які заведено дарувати лише особам чоловічої статі. Традиційно такими вважаються гладіолуси, антуріуми, дельфініуми, жоржини та кали. Також є думка, що орхідея – це теж чоловіча квітка, хіба що окрім рожевих.

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