8 марта 2023: Какие цветы нельзя дарить женщинам и девушкам на праздник

Обычно на Международный женский день мужчины дарят букеты цветов. Но эта традиция характерна не только на 8 марта, ведь цветы являются универсальным подарком, который обрадует почти любую девушку. Исключение могут быть только женщины, которые имеют аллергию на пыльцу цветов, или просто принципиально не любят живые цветы.

Однако есть определенные предрассудки и приметы, которые советуют не дарить цветы молодым девушкам и женщинам. Есть также объективные причины отказаться от таких букетов, чтобы не испортить отношения.

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Почему нельзя дарить парное количество цветов

Такие букеты обычно подходят только для кладбища либо похоронной процессии. Избегайте цветов, обычно несущих на могилу, это гвоздики и иногда лилии.

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Почему не следует дарить искусственные цветы и сухоцвет

С искусственными букетами история схожа. Такие композиции чаще всего несут на кладбище или применяют в интерьере. Их не следует дарить или держать дома.

Также не советуют дарить сушеные цветы, ведь они наполнены мертвой энергией. Такой букет не будет аромата, поэтому понравится далеко не каждой женщине.

Но и букеты с очень сильным и резким запахом тоже не следует дарить некоторым девушкам. Резкий запах цветов может вызвать головную боль. К таким цветам относятся жасмин, сирень и некоторые виды роз.

Также существуют "мужские цветы", которые принято дарить только лицам мужского пола. Традиционно таковыми считаются гладиолусы, антуриумы, дельфиниумы, георгины и калы. Также есть мнение, что орхидея – тоже мужской цветок, разве что кроме розовых.

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