83% українців толерантно ставляться до російськомовних: результати опитування КМІС

Українці демонструють високий рівень толерантності до внутрішньо переміщених осіб та біженців за кордоном. 93% опитаних позитивно ставляться до ВПО, з них 58% готові прийняти їх у своє близьке оточення.

До українців-біженців за кордоном прихильно ставляться 87% респондентів, хоча 13% висловились проти їх повернення в Україну. Про це повідомляють дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного восени 2024 року.

Щодо російськомовних громадян, 83% опитаних готові приймати їх у суспільстві, при цьому 49% - у найближчому соціальному колі. До українців на окупованих територіях позитивно ставляться 85% респондентів, але лише 40,7% готові допустити їх у своє близьке оточення.

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Найнижчий рівень толерантності зафіксовано щодо етнічних росіян - 68% опитаних сприймають їх позитивно, з них 39% готові до близького спілкування. Втім, порівняно з 2023 роком, ставлення до цієї категорії дещо покращилося.

Опитування охопило 989 респондентів віком від 18 років на підконтрольній території України, включаючи ВПО.

Нагадаємо, громадяни України вважають вступ до НАТО більш пріоритетним перед членством у ЄС.

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