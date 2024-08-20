Абсурдний висновок ВЛК: ветерана війни без нижньої кінцівки списали зі служби через 'вагітність'

Боєць 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр розповів, що під час проходження військово-лікарської комісії хірург "діагностував" у нього вагітність.

У своєму інтерв’ю для Online.UA Дехтяр зазначив, що фахівці ВЛК та МСЕК часто ставляться з неповагою до ветеранів російсько-української війни. Він висловив своє обурення з приводу необхідності буквально бігати за лікарями для отримання медичних висновків, навіть з урахуванням свого статусу інваліда.

"Найбільша неповага до ветеранів російсько-української війни саме від лікарів ВЛК та МСЕК. Ти повинен ходити за цими людьми, буквально бігати, щоб тобі написав кожен свій висновок", – наголосив військовий.

Читайте також: Репер Ярмак зустрівся з полоненим окупантом, який фанатіє від його творчості

Крім того, ВЛК списала з військової служби бійця через доволі незвичну статтю. Військовий із позивним "Уксус", який під час боїв з окупантами втратив ногу, повідомив, що його визнали вагітним.

"Мені лікар-хірург написав рішення, що я – вагітний згідно зі статтею 73-а (вагітність, що протікає з ускладненнями – ред.)", – розповів він.

За словами ветерана, на помилку лікарів звернув увагу його побратим по батальйону, який навіть привітав його з "вагітністю".

Ще один медик, лікар-невропатолог, зазначив у звіті, що ветеран мав "скарги на відсутність правої нижньої кінцівки".

"Ситуація показує бардак, який твориться в наших медустановах", – підсумував Дехтяр.

Нагадаємо, раніші юристи пояснили, що робити, якщо у реєстрах не оновилися дані ВЛК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!