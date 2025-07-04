Адресна грошова допомога для дітей: хто може отримати 2 тисячі гривень

У 2025 році мешканці Сумської області можуть оформити адресну грошову допомогу для дітей, які були евакуйовані через війну. Фінансова підтримка надається в межах обласної програми допомоги внутрішньо переміщеним особам на 2025–2026 роки.

Гроші виплачують одноразово одному з батьків, особі, яка їх замінює, або законному представнику дитини, що вимушено залишила власне житло. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА.

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Розмір виплати становить 2 тисячі гривень на кожну дитину. Кошти виділяються з обласного бюджету в межах передбачених на цей рік видатків.

Подати заяву на допомогу можна особисто у Департаменті соцполітики Сумської ОДА або у відповідних підрозділах райдержадміністрацій, а також в органах місцевого самоврядування. При зверненні необхідно надати документи: заяву, банківські реквізити, копії паспорта та ідентифікаційного коду, документи, що підтверджують зв’язок з дитиною, а також довідку про статус внутрішньо переміщеної особи для дитини.

За інформацією обласної адміністрації, з початку 2025 року вже розглянуто 239 заяв, і допомога була надана 167 родинам — загалом на 271 дитину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що соцвиплати в Україні з 1 липня нараховуватиме Пенсійний фонд.

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