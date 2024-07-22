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Війна в Україні

Адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату

Анастасія Крищук

Адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату
Чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату

В Україні військовозобов'язані мусили оновити облікові дані до 16 липня. Попри оновлення даних, на вулицях міст та сіл працівники ТЦК продовжують затримувати чоловіків.

У деяких випадках вони силоміць доставляють чоловіків у військкомати або до поліції. Чи законно це і що робити у таких випадків – розповів адвокат Роман Сімутін, пише ТСН.

За його словами, якщо на вулиці підходять працівники ТЦК та пропонують проїхати до військкомату чи відділку поліції, у них потрібно запитувати: це затримання чи доставлення. Оскільки це два різні поняття: як за формою, так і по суті.

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"Доставлення – це добровільне супроводження громадянина до ТЦК або відділку. Затримання – це процесуальна дія зі складанням протоколу, викликом адвоката, повідомленням родичів і обмежується часовими рамками – не більше, ніж на три години, стаття 263 КУпАП", – пояснив адвокат.

Сімутін додав, що після пред'явлення вимоги проїхати до ТЦК необхідно запитати – це затримання чи доставлення? Якщо працівник ТЦК повідомляє, що доставлення, тоді ви самі маєте право вирішувати – їхати чи ні.

За його словами, якщо ж мова йде про затримання, тоді негайно чітко та ввічливо треба повідомити працівнику поліції про необхідність виконати та забезпечити ряд законних вимог.

Нагадаємо, раніше ТЦК дали рекомендації, як 17-річним українцям стати на облік за кордоном.

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