Адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату

В Україні військовозобов'язані мусили оновити облікові дані до 16 липня. Попри оновлення даних, на вулицях міст та сіл працівники ТЦК продовжують затримувати чоловіків.

У деяких випадках вони силоміць доставляють чоловіків у військкомати або до поліції. Чи законно це і що робити у таких випадків – розповів адвокат Роман Сімутін, пише ТСН.

За його словами, якщо на вулиці підходять працівники ТЦК та пропонують проїхати до військкомату чи відділку поліції, у них потрібно запитувати: це затримання чи доставлення. Оскільки це два різні поняття: як за формою, так і по суті.

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"Доставлення – це добровільне супроводження громадянина до ТЦК або відділку. Затримання – це процесуальна дія зі складанням протоколу, викликом адвоката, повідомленням родичів і обмежується часовими рамками – не більше, ніж на три години, стаття 263 КУпАП", – пояснив адвокат.

Сімутін додав, що після пред'явлення вимоги проїхати до ТЦК необхідно запитати – це затримання чи доставлення? Якщо працівник ТЦК повідомляє, що доставлення, тоді ви самі маєте право вирішувати – їхати чи ні.

За його словами, якщо ж мова йде про затримання, тоді негайно чітко та ввічливо треба повідомити працівнику поліції про необхідність виконати та забезпечити ряд законних вимог.

Нагадаємо, раніше ТЦК дали рекомендації, як 17-річним українцям стати на облік за кордоном.

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