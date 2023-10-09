Адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати чоловіка, в якого батьки мають інвалідність

В Україні триває загальна мобілізація, тому до війська можуть призвати чоловіків від 18 до 60 років, яких визнали придатними. Втім, деякі категорії громадян мають право на відстрочку.

Йдеться, зокрема, про осіб, в яких батьки мають інвалідність. Адвокат Богдан Пересад пояснив, чи за яких умов такі громадяни мають право на відстрочку, повідомляє "Дзеркало тижня".

За його словами, йдеться про осіб, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

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Втім, умовою для відстрочки є те, що особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які відповідно до закону повинні їх утримувати. Утримувати особу, яка має інвалідність, також можуть біологічні діти та усиновлені.

Згідно із законом, батьки мусять утримувати непрацездатних дітей, які потребують матеріальної підтримки і у разі, якщо батьки мають можливості її надавати. Якщо ж батьки особи з інвалідністю є пенсіонерами чи мають теж інвалідність, вони вважаються непрацездатними.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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