Адвокат пояснив, чи можуть призвати багатодітного батька під час усиновлення третьої дитини

В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати низка громадян. Вона надається на термін до шести місяців.

Зокрема, відстрочку може отримати багатодітний батько, на утриманні якого перебувають понад три неповнолітні дитини. Чи можуть мобілізувати чоловіка на етапі усиновлення третьої дитини повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Один із користувачів поцікавився, як безпечно пройти цей процес і не потрапити до ТЦК. Він розповів, що є на етапі усиновлення третьої дитини, а процес усиновлення дуже затягують, особливо в тих випадках, коли не оновив дані.

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Адвокат пояснив, що у такому випадку чоловікові може стати проблемою отримана повістка, оскільки відстрочки від призову під час воєнного стану такий громадянин немає.

"Не потрапляти на групи оповіщення. Проте, у Вас є інша проблема, а саме повістки, які будуть надсилати поштою", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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