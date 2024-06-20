Адвокатка пояснила, чи мають право представники ТЦК відбирати водійські права

Співробітники ТЦК можуть вилучати в ухилянтів водійські посвідчення. Однак для цього існує окрема процедура, якої зобов'язані дотримуватися як вони, так і правоохоронці.

Адвокатка Таміла Алексик пояснила, чи можуть представники ТЦК відібрати права під час зупинки на блокпосту. Про це вона розповіла ТСН.ua.

"Річ у тім, що обмежити у праві керування автомобілем або вилучити водійське посвідчення можна лише за рішенням суду. Але якщо під час цієї процедури з боку ТЦК чи правоохоронців будуть зафіксовані відхилення чи порушення, то суд може не задовольнити таку позовну вимогу", – вказала вона.

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Обмежити у праві керувати транспортним засобом можуть, якщо людина дійсно умисно ухиляється від виконання військового обов’язку. Наприклад, військовозобов'язаний отримав повістку, однак проігнорував її.

"У такому випадку керівник ТЦК та СП має підстави звернутися до поліції з вимогою, щоб правоохоронці доставили таку особу для застосування до неї адміністративного правопорушення", – вказала Алексик.

Адвокатка додала, якщо водійські посвідчення вилучають без дотримання усіх процедур – без вимоги та рішення суду, то це порушення закону.

"Звісно, що вилучити посвідчення на право керування транспортним засобом можуть і просто десь на блокпосту чи посеред дороги, але це протизаконно. І якщо це зробили представники ТЦК або правоохоронці, то громадянин може оскаржувати такі незаконні дії. Йому варто звернутися до суду з позовом, щоб витребувати незаконно відібраний документ. Подібні дії можна кваліфікувати, як перевищення повноважень", – зауважила вона.

У такому випадку відібране водійське посвідчення мають повернути за рішенням суду, через виконавчу службу, хоча по факту такі водійські посвідчення зберігаються у центральному офісі патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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