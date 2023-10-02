Аеророзвідники 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку за допомогою БПЛА (відео)

Українські військові 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців знищили російську техніку. Для цього вони використали безпілотні літальні апарати.

Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ в Telegram. Після влучного удару автомобіль з російськими окупантами вибухнув.

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Аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полюють на ворожий автопром, йшлося в повідомленні.

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У ролику сухопутні війська показали, як безпілотник переслідував легковий автомобіль, у якому перебували військові Збройних сил Російської Федерації. Після того, як дрон догнав автомобіль – він вибухнув. Російський автомобіль загорівся та задимівся. В небо здійнявся густий сірий дим.

Нагадаємо, у Херсонській області було ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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