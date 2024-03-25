AMC і NBC оголошують, що Олімпіада 2024 року транслюватиметься в прямому ефірі в кінотеатрах

Олімпійські ігри 2024 року в Парижі транслюватимуть на великому екрані в прямому ефірі.

Минулого тижня NBCUniversal і AMC оголосили, що вони транслюватимуть окремі денні паризькі Олімпійські трансляції в прямому ефірі в 160 місцях AMC по всій країні, згідно з прес-релізом NBCUniversal.

"Олімпійські ігри завжди дарують чудовий спільний досвід, і цього літа громади по всій країні матимуть можливість вболівати за команду США або героя свого рідного міста в місцевих театрах AMC", — сказав Гері Зенкель, президент NBC Olympics, у "Пообідні трансляції на NBC запропонують багато найпереконливіших моментів прямого ефіру з Парижа, і ми віримо, що ці зустрічі підживлять загальний ентузіазм щодо Ігор".