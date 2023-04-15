Андре Тан назвав найбільш актуальний одяг на весну 2023 (фото)

З настанням весни певно кожен хоче чимскоріше зняти з себе важкий верхній одяг, шапки та рукавички та вдягнутися у щось яскраве, аби злитися з природою у період її пожвавлення. Як що ви хочете одягатися стильно та модно навесні, вам допоможуть поради українського дизайнера Андре Тана.

У своєму Інстаграмі відомий знавець жіночої моди показав варіанти весняних луків, які повторити не важко з тих речей, які можуть бути у вашому гардеробі.

Модельєр каже, що у тренді будуть вишиванки. "Тільки не кажіть, що у вас немає в гардеробі нічого з українськими мотивами. А якщо й є, то така вам потрібна. У ній ви точно не залишитесь непоміченими. А для наших красунь за кордоном, це дуже крутий варіант підкреслити та показати нашу культуру", – каже Тан.

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За його словами, вишита українськими орнаментами сукня "вже сама по собі є повним образом, тому потрібно лише підібрати взуття та сумочку". Він радить звернути увагу на білі кеди, ботильйони, або босоніжки на невеликій платформі.⠀

Також, коли потепліє, зверніть увагу на сукні з квітковими принтами.

"Легкість та квітучість в сукні з таким принтом тобі забезпечена. Декольте підкреслить усі принади, а зав'язочки на плечах додадуть грайливості. Сукня настільки завершено виглядає, що навіть не потрібні додаткові елементи в образі, я б лише порадив вдягнути якийсь мінімалістичний кулон, сережки та браслет з одного комплекту, щоб гармонізувати все, і щодо взуття — легкі босоніжки на плоскому ходу чи підбори у пастельних кольорах", – порадив Андре Тан.⠀

Він каже, що потрібно обирати яскраві образи. Наприклад одягти червоний костюм, до якого надягти "окуляри з трендовими ланцюжками".

"А щодо взуття вибір великий: лофери-чанкі, босоніжки як на грубому підборі, так і на тоненькому, ботильйони, кеди", – додав він.⠀

"Кежуал на кожен день", на його думку, можуть створити джинси з сорочкою чи футболкою (як білою, так і яскравою).

"Це must-have образ на будь-який випадок. Але що робить цей образ особливим — деталі. Прапор України на кишені джинс, підвернуті рукави, м’яка тканина. Доповнити образ можна ланцюжком на шию та масивними сережками. Якщо ти обрала футболку, то можна вдягти кепку чи бандану", – радить модний експерт.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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