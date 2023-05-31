Англійська класика: рецепт яблучного крамблу
Яблучний крамбл — запашний англійський десерт із соковитою фруктовою начинкою і хрустким розсипчастим тістом.
ІНГРЕДІЄНТИ
Вершкове масло – 180 г
Пшеничне борошно – 140 г
Яблука – 2 шт.
Цукор – 190 г
Морозиво – кулька
Лимон ½ шт.
Імбир мелений – 0,5 ч. л.
Кориця мелена – 0,5 ч. л.
Рослинна олія – 10 г
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Спосіб приготування:
1. Натріть холодне масло на тертці. Змішайте з борошном, цукром, корицею та імбирем.
2. Готове тісто загорніть в харчову плівку та поставте в морозилку на 30 хв.
3. Очистіть та наріжте яблука маленьким кубиком. Збризніть лимонним соком.
4. До яблук додайте 100 цукру і 30 г борошна, перемішайте.
5.Форму для запікання змастіть олією, викладіть яблука.
6. Вийміть тісто з морозилки та натріть на тертці на яблука.
7. Випікайте пиріг 45-60 хвилин при 180 °С.
8. Подавайте з кулькою морозива.
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