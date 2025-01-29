Аномальна спека чи стихійні лиха: кліматолог озвучила тривожні прогнози для України на літо

В Україні вже зараз спостерігаються фактори, що можуть призвести до підвищеного ризику пожеж у весняно-літній період. Експертка зазначила, що робити точні прогнози щодо температурних показників літа 2025 року наразі складно, тому невідомо, чи воно буде спекотнішим за минулорічне.

Про це в інтерв’ю для "Главкома" повідомила Віра Балабух – кандидатка географічних наук та завідувачка відділу прикладної метеорології й кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України. За її словами, водночас ризик пожеж може зрости, оскільки вже зараз спостерігаються відповідні передумови.

"Щодо того, наскільки спекотним буде літо, говорити поки зарано. Проте рівень пожежної небезпеки справді може зрости як навесні, так і влітку, адже наразі вже є певні чинники, що цьому сприяють", – наголосила Балабух.

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Вона зазначила, що деякі водойми України поступово пересихають – країна втрачає малі річки, а великі страждають від нестачі води. До цього додається зникнення боліт, які раніше слугували природним джерелом живлення для річок. Ситуацію погіршує і відсутність снігового покриву, який забезпечував наповнення водойм.

Ці фактори призводять до гідрологічної посухи: знижується рівень підземних вод, а колодязі пересихають. Причому ця проблема зачіпає не лише південні області, а й північні, зокрема Полісся, яке раніше відзначалося надлишком вологи.

"Рівень підземних вод падає, вода в колодязях зникає. І це вже стосується не тільки півдня країни, а й північних регіонів, навіть Полісся, яке ще нещодавно мало надмірну вологість", – пояснила науковиця.

Вона зазначає, що на півдні України, зокрема в Миколаївській і Херсонській областях, спостерігаються труднощі не лише з доступністю питної води, а й з її якістю. Забезпечення водними ресурсами стає критично важливим питанням, яке потребує державної уваги.

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Балабух навіть припускає, що в майбутньому конфлікти можуть виникати не через нафту чи газ, а саме через воду.

"Цілком можливо, що так і станеться. Зверніть увагу, наскільки складною є ситуація з питною водою на півдні України – у тій же Миколаївській чи Херсонській області. Там проблеми не тільки з наявністю води, а й з її якістю", – наголошує науковиця.

Її також запитали, чи можливе виникнення в Україні кліматичних біженців – людей, які через зміни клімату змушені залишати свої домівки. Віра Балабух пояснила, що зазвичай це малозабезпечені категорії населення, які мігрують у межах своєї країни, як-от в Африці, переселяючись у менш посушливі райони, а згодом повертаються назад. Подібний процес спостерігався й у випадку сирійських біженців, які масово прибули до Європи, і в теорії таке може відбутися й в Україні.

Водночас сприятливий клімат і природні ресурси роблять нашу країну перспективним місцем для життя, особливо в умовах глобальних кліматичних змін. Україна має всі передумови стати важливим центром продовольчого виробництва у світі, за умови, що війна не стане на заваді цьому розвитку.

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