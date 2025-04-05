Аномальне літо може зірвати урожай: в зоні ризику три популярні овочі

Попри попередження синоптиків про різке погіршення погоди в квітні, експерти вже роблять прогнози щодо майбутнього літа, яке може виявитися аномальним. Очікуються не лише виснажливі спеки, а й сильні зливи, грози, град і шквальні вітри.

Така погодна нестабільність, разом із нестачею вологи в ґрунті та можливими весняними заморозками, може суттєво зашкодити врожайності, зокрема вирощуванню окремих овочевих культур. Як з’ясував OBOZ.UA, фахівці вказують і на потенційні переваги нинішніх кліматичних змін – зокрема, можливість зібрати третій урожай. Водночас нестійкі погодні умови несуть і загрози для такого експерименту.

У коментарі кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух зазначила: "Озимі культури цьогоріч дозрівають помітно швидше – місцями на цілий місяць раніше, ніж зазвичай. Після їхнього збирання фермери вже починають висівати третій урожай. Наприклад, гречку – якщо її посіяти в червні, після збирання озимих, то до жовтня вона встигне дозріти. Адже вересень дедалі більше нагадує літній місяць".

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Вона також зазначила, що в майбутньому вирощування мигдалю та фундука стане можливим майже по всій Україні. Вже зараз ці культури приносять прибутки фермерам на заході країни, а надалі можуть стати вигідним агробізнесом і в інших регіонах.

За словами експертки, клімат в Україні стає дедалі теплішим. Наприклад, до кінця століття температура повітря в Харкові може зрівнятися з нинішнім кліматом Криму. У такому випадку навіть у Тернопільській області можна буде вирощувати культури, властиві субтропікам.

Однак, як вона зауважила, серйозною проблемою залишаються часті весняні вторгнення холодного повітря. "Пригадайте минулий рік: дерева зацвіли вже в березні, але квітневі заморозки завдали шкоди. Такі температурні гойдалки можуть призводити до великих втрат", – застерегла науковиця.

На її погляд, серйозна небезпека нависла і над огірками та капустою. Ці культури надзвичайно вибагливі до вологи, і їх вирощування у відкритому ґрунті стає дедалі складнішим. Щоб отримати врожай, доводиться використовувати сучасні агротехнології – наприклад, крапельне зрошення чи спеціальні затінювальні сітки.

"Метод, за яким наші бабусі просто сіяли огірки навесні та лише зрідка поливали їх у спеку, вже не працює", –підкреслила кандидатка географічних наук.

Вона зазначила, що у 2025 році вирішальним чинником стане кількість і характер опадів – особливо в період дозрівання врожаю цих трьох культур. Якщо дощі будуть помірними, але регулярними, це сприятиме росту. А от короткочасні, але інтенсивні зливи можуть виявитися менш ефективними для зволоження ґрунту.

"Оцінювати перспективи врожаю доцільно вже ближче до старту сезону, орієнтуючись на прогнози синоптиків, –зауважила Балабух. – Адже кліматичні прогнози вказують на загальні тенденції, тоді як синоптичні – дають конкретику. Саме синоптики можуть повідомити, чи очікуються ґрунтові заморозки, де пройдуть дощі та якими вони будуть".

Раніше ми повідомляли, що синоптики розповіли, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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