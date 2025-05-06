Оренда квартир у Києві суттєво подешевшала: скільки коштує винаймати житло

Протягом останніх шести місяців орендні ціни на квартири в Києві помітно зменшились. Середня вартість житла впала на понад 3 500 гривень, що становить 14,63% – із 24 014 грн до 20 500 грн. Ці дані охоплюють загальний ринок, без урахування кількості кімнат.

Згідно з даними M2bomber, протягом року орендна плата за житло в Києві зросла більш ніж на 4 500 гривень, що становить приріст у 28,4%. Крім того, за останній місяць зафіксовано також підвищення цін – приблизно на 1 400 грн, або 7,2%. Це може свідчити про появу нового тренду на ринку нерухомості.

Яка актуальна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві

За інформацією аналітиків, найпоширеніша ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 800 грн. Саме така вартість фігурує у 13,6% усіх оголошень.

Ціни на оренду 2-кімнатних квартир

Найбільш розповсюджена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві складає 20 000 грн. Частка оголошень з такою вартістю становить 9%.

Вартість оренди 3-кімнатних квартир

У Києві трикімнатні квартири найчастіше пропонуються в оренду за ціною 30 600 грн. Оголошення з такою вартістю становлять 10,5% від загальної кількості.

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В якому районі столиці найдешевші ціни на оренду

За інформацією аналітиків, середня вартість оренди квартир у різних районах Києва коливається від 11 000 до 35 000 грн. Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом становить 24 000 грн – це ціна повноцінної квартири в одному з дорогих районів міста.

Найнижчі орендні ставки спостерігаються в Деснянському районі – приблизно 11 000 грн. Крім того:

у Дніпровському – 14 000 грн;

Дарницькому – 16 000 грн;

Оболонському – 17 000 грн;

Святошинському – 17 500 грн;

Голосіївському – 18 000 грн;

Подільському – 21 150 грн.

Шевченківський район очолює рейтинг за вартістю оренди – середня ціна тут становить 34 228 грн. Також варто відзначити:

Печерському – 27 500 грн;

Солом'янському – 25 000 грн.

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