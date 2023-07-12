русский
Наука

Археолог заявив, що відшукав біблійне місто Содом

Анастасія Крищук

Археолог заявив, що відшукав біблійне місто Содом

Археолог Стівен Коллінз стверджує, що встановив місце розташування міста Содом. За його словами це місце збігається з біблійним описом.

Також там були наявні на місці фізичні докази, в тому числі "глазурована" кераміка. Про це повідомляє ChristianHeadlines.

Зазначається, що команда знайшла кераміку середини бронзового віку на місці в Йорданії, яка, здавалося, була розплавлена ​​"спалахом тепла", таким чином збігаючись із біблійною розповіддю, згідно з якою Бог знищив Содом за допомогою сірки та вогню.

Читайте також: Таємниця вогнів "Те Лапа": як полінезійські мореплавці використовували їх в якості навігації

Археологічна ділянка, відома як Талл ель-Хамам, розташована на території сучасної Йорданії.

"Де стояв Лот, коли він підвів свої очі й сказав, що вся площина Йордану добре зрошена? Він був у Бетелі та Ай", – зазначив він.

Коллінз сказав, що Талл-ель-Хаммам знаходиться на схід від Бетеля та Ай. Інші місця в регіоні, які вважаються місцями для Содому, не відповідають біблійному наративу, додав він.

"Насправді біблійний текст привів нас до цього місця. Ми просто орієнтувалися в географії", – додав археолог.

Нагадаємо, на Сицилії знайшли місце найбільшої морської битви: яскраве свідчення кривавої війни між Римом та Карфагеном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Наука