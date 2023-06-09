Археологи знайшли докази існування міста вікінгів у Балтійському морі, яке мало бути міфічним

Археологи заявили, що виявили докази можливого існування та можливого розташування ключового міста вікінгів 10 століття. Обговорення відновилися завдяки оглядовій вежі на польському острові в Балтійському морі.

Будівельний проєкт зі зведення нової оглядової вежі в громадському парку на польському острові Волін виявив свіжі артефакти. Ці артефакти вказують на існування міста 10-го століття, повідомляє POPULAR MECHANICS.

За словами дослідників, знахідка може вказувати на міфічне місто Йомсборг. Населений пункт, який вважається ключовою частиною історії вікінгів, вперше згадується в текстах 12 століття.

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Втім, місто так і не було виявлено. Це змусило декого повірити, що Йомсборг – не що інше, як компіляція легенд – міфічне змішане місто, описане як фортеця, поєднане з галасливою торговельною станцією.

Якби він був справжнім, Йомсборг був би торговим пунктом, де проживали вікінги, германці та слов’яни. Звичайно, це тільки якщо воно насправді коли-небудь існувало, окрім згадок у старих текстах вікінгів.

Однак у цих текстах йдеться про жваве поселення з тисячами мешканців, військовий форт і пристань, щоб надати кораблям вікінгів місце для поповнення та відпочинку.

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