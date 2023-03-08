Археологи знайшли найдавніші рештки вершників, яким понад 5 тисяч років (фото)

Археологи знайшли у Європі рештки людей, яким 5 тисяч років тому, зі слідами верхової їзди на скелеті. Це найдавніші з відомих свідчень використання коней не в їжу, а ще як транспортний засіб. Про це написали в журналі Science Advances.

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Дослідники Університету Гельсінкі разом з румунськими, польськими, болгарськими й угорськими колегами дослідили рештки 217 людей, більшість із яких належали до ямної археологічної культури. Рештки знайшли на 39 локаціях у Румунії, Болгарії та Угорщині. Їх датували V-II тисячоліттями до нашої ери.

На зображені показані рештки представника ямної культури. Локації, де знайшли скелети зі слідами верхової їзди та міграція представників ямної культури до Південного Сибіру, де вони започаткували афанасіївську культуру

При вивченні скелетів вчені помітили у п'яти з них вірогідні ознаки того, що ці люди займалися верховою їздою. Про це свідчить характерна зношеність хребців від підстрибувань на коні у русі та потовщення стегнової кістки у місцях прикріплення до неї м'язів стегна, це говорить про їх часте напруження, як от для утримування на коні. Усі ці рештки належали дорослим чоловікам, що жили у 3021-2501 роках до нашої ери.

Раніше вже було відомо, що у ті часи люди тримали коней задля їхнього молока та м'яса. Нове дослідження сперше надає докази про верхову їзду у ті часи. Це допомогло розвиватись та мігрувати на великі відстані швидше.

До цього часу найстарішим свідченням їзди верхи було зображення вершника з Месопотамії, яке датоване II тисячоліттям до нашої ери, правда на ньому незрозуміло на якій саме тварині зображена людина – на коні чи на віслюці.

Раніше група вчених-добровольців із трьох університетів Чилі знайшла на острові Пасхи нову статую моаї в кратері вулкана.

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