Археологи обнаружили древнейшие останки всадников, которым более 5 тысяч лет (фото)

Археологи обнаружили в Европе останки людей, которым 5 тысяч лет назад, со следами верховой езды на скелете. Это самые древние из известных свидетельств использования лошадей не в пищу, а еще как транспортное средство. Об этом написали в журнале Science Advances.

Читайте также: В Норвегии обнаружили средневековую королевскую пристань

Исследователи Университета Хельсинки вместе с румынскими, польскими, болгарскими и венгерскими коллегами исследовали останки 217 человек, большинство из которых принадлежали к ямной археологической культуре. Останки были обнаружены на 39 локациях в Румынии, Болгарии и Венгрии. Их датировали V-II тысячелетиями до нашей эпохи.

Видео дня

При изучении скелетов учёные заметили у пяти из них вероятные признаки того, что эти люди занимались верховой ездой. Об этом свидетельствует характерный износ позвонков от подпрыгиваний на коне в движении и утолщение бедренной кости в местах прикрепления к ней мышц бедра, это говорит об их частом напряжении, как для удерживания на коне. Все эти остатки принадлежали взрослым мужчинам, жившим в 3021-2501 годах до нашей эры.

Ранее было известно, что в те времена люди держали лошадей ради их молока и мяса. Новое исследование впервые дает доказательства о верховой езде в те времена. Это помогло развиваться и мигрировать на большие расстояния быстрее.

К этому времени самым старым свидетельством верховой езды было изображение всадника из Месопотамии, которое датировано II тысячелетием до нашей эры, правда на нем непонятно на каком именно животном изображен человек – на коне или на осле.

Ранее группа ученых-добровольцев из трех университетов Чили нашла на острове Пасхи новую статую моаи в кратере вулкана.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!