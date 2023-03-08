Археологи знайшли найдавніші рештки вершників, яким понад 5 тисяч років (фото)

Археологи знайшли у Європі рештки людей, яким 5 тисяч років тому, зі слідами верхової їзди на скелеті. Це найдавніші з відомих свідчень використання коней не в їжу, а ще як транспортний засіб. Про це написали в журналі Science Advances.

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Дослідники Університету Гельсінкі разом з румунськими, польськими, болгарськими й угорськими колегами дослідили рештки 217 людей, більшість із яких належали до ямної археологічної культури. Рештки знайшли на 39 локаціях у Румунії, Болгарії та Угорщині. Їх датували V-II тисячоліттями до нашої ери.

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При вивченні скелетів вчені помітили у п'яти з них вірогідні ознаки того, що ці люди займалися верховою їздою. Про це свідчить характерна зношеність хребців від підстрибувань на коні у русі та потовщення стегнової кістки у місцях прикріплення до неї м'язів стегна, це говорить про їх часте напруження, як от для утримування на коні. Усі ці рештки належали дорослим чоловікам, що жили у 3021-2501 роках до нашої ери.

Раніше вже було відомо, що у ті часи люди тримали коней задля їхнього молока та м'яса. Нове дослідження сперше надає докази про верхову їзду у ті часи. Це допомогло розвиватись та мігрувати на великі відстані швидше.

До цього часу найстарішим свідченням їзди верхи було зображення вершника з Месопотамії, яке датоване II тисячоліттям до нашої ери, правда на ньому незрозуміло на якій саме тварині зображена людина – на коні чи на віслюці.

Раніше група вчених-добровольців із трьох університетів Чилі знайшла на острові Пасхи нову статую моаї в кратері вулкана.

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