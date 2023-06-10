Археологи виявили та відтворили найдавніший музичний інструмент на Близькому Сході (фото)
Археологи відтворили музичний інструмент, яким люди користувалися близько 12 000 років тому. Йдеться про флейту, яка використовувалася для полювання на качок та інших дрібних птахів на півночі Ізраїлю.
Французько-ізраїльська команда археологів виявила фрагменти семи різних флейт, які датуються приблизно 10 000 роком до нашої ери. Це є найбільшою колекцією доісторичних звукових інструментів, коли-небудь знайдених у Леванті, повідомляє THE TIMES OF ISRAEL.
Зазначається, що частини флейт були виявлені в місці Ейнан/Айн Маллаха, невеликому селі приблизно за 35 км на північ від Галілейського моря. Це місце було заселене з 12 000 р. до н. е. до 8 000 р. до н.
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Одна з флейт була виявлена повністю, і, наскільки відомо, вона єдина в світі в такому стані збереження. Відтворена флейта видає вереск, придихаючий свист, який, на думку дослідників, міг бути імітацією хижих птахів, зокрема соколів, які їдять дрібних водоплавних птахів.
Нагадаємо, в Колумбії знайшли скарби, які належали цивілізації муіска.
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