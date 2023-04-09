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Археологи виявили вишукані християнські фрески на півночі Судану (фото)

Максим Карпенко

Археологи виявили вишукані християнські фрески на півночі Судану (фото)

Команда археологів виявила колекцію вишуканих християнських фресок під час розкопок у Старій Донголі на півночі Судану. Місто було столицею нубійського королівства Макурія, розташованого на східному березі річки Ніл.

Розкопки виявили підземну камеру та комплекс склепінчастих і куполоподібних приміщень, побудованих із глиняної цегли. Знахідки датуються 16-19 століттями нашої ери в період султанату Фундж, повідомляє HeritageDaily.

Зазначається, що декілька кімнат прикрашені колекцією фресок, що демонструють християнські сцени. На них є зображення Христа, архангела Михаїла, Марії та нубійського правителя.

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Твір супроводжують написи, в одному з яких кілька разів згадується цар Давид і прохання до Бога захистити місто.

"Він був одним з останніх правителів християнської Макурії, чиє правління знаменує собою початок кінця царства. З невідомих причин цар Давид напав на Єгипет, який у відповідь вторгся в Нубію, і Донгола була завойована вперше в своїй історії. Можливо, картина була створена, коли армія мамлюків наближалася до міста або брала його в облогу", – пояснили археологи.

 

Кімната, де містяться написи Давида, нагадує склеп і розташована за кілька метрів від середньовічного рівня землі. Він розташований поруч із великою монументальною будівлею, яка, на думку дослідників, була кафедральним собором Донгола під назвою Велика церква Ісуса, згадувана в історичних текстах.

 

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