Археологи виявили найстаріше в Європі селище на палях (фото)

Під бірюзовими водами Охридського озера в Албанії вчені виявили, можливо, одну з найдавніших осілих спільнот Європи. Дослідники намагаються розгадати таємницю того, чому вона ховалася за фортецею оборонних шпиць.

Археологи вважають, що на ділянці албанського берега озера колись близько 8000 років тому було поселення на палях. Це робить його найстарішим селом на березі озера в Європі, виявленим на сьогодні, повідомляє AFP.

Водночас радіовуглецеве дослідження датує це місце між 6000 і 5800 роками до нашої ери. Найдавніші інші такі села були виявлені в італійських Альпах і датуються приблизно 5000 роком до нашої ери.

Читайте також: В Туреччині знайшли 30 античних гробниць, які належали вищому духовенству

"Це на кілька сотень років старше, ніж раніше відомі місця проживання озер у Середземномор’ї та Альпійських регіонах", – розповів Альберт Хафнер, професор археології з Бернського університету Швейцарії.

Вважається, що в поселенні проживало від 200 до 500 осіб, будинки були побудовані на палях над поверхнею озера або в районах, які регулярно затоплюються підйомом води. Під час нещодавнього занурення археологи знайшли докази того, що поселення було укріплено тисячами дощок із шипами, які використовувалися як оборонні барикади.

Дослідники підрахували, що приблизно 100 000 шипів були вбиті в дно озера біля Ліна.

Нагадаємо, вчені розкрили справжню причину смерті принца Едуарда або Чорного принца.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!