Вчені розкрили справжню причину смерті принца Едуарда або Чорного принца

Принц Едуард, відомий як "Чорний принц", був середньовічним лицарем, що помер у 1376 році. Багато дослідників гадали, що його смерть викликана дизентерією, але нові дослідження свідчать про інші причини, зокрема малярію або запальне захворювання кишечника. Ці висновки висунули лікарі з 21 інженерного полку в Йоркширі, які проаналізували історичні джерела.

Про це пише Daily Mail.

Принц Едуард, який також отримав прізвисько "Чорний принц" через свою жорстоку репутацію на полі бою, був старшим сином короля Англії Едуарда III. Він був видатним англійським воїном і брав участь у численних війнах, включаючи війни з Францією.

Довгий час вважалося, що причиною його смерті була дизентерія, але останні дослідження підтверджують, що він міг померти через малярію або запальне захворювання кишечника. Існують свідчення про його хворобу після битви в Іспанії у 1367 році, а також про його стан перед облогою міста Лімож в 1370 році.

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Ці нові висновки ставлять під сумнів попередню думку про дизентерію як головну причину смерті принца. Вчені вважають, що його смерть могла бути пов'язана зі складною комбінацією факторів, таких як малярія, запальне захворювання кишечника та інші ускладнення, що могли бути поширені в середньовічній Європі.

Ці висновки важливі не тільки для вивчення історії, але й для розуміння того, які захворювання могли впливати на військові операції того часу. Вони показують, що навіть відомі особистості того часу могли стикатися зі складними медичними проблемами, які сильно впливали на їх життя.

Нагадаємо, англійські вчені відновили древні ворота віком 2000 років, які називали дверима у Британію.

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