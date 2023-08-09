Ученые раскрыли истинную причину смерти принца Эдуарда или Черного принца

Принц Эдуард, известный как "Черный принц", был средневековым рыцарем, умершим в 1376 году. Многие исследователи полагали, что его смерть вызвана дизентерией, но новые исследования свидетельствуют о других причинах, включая малярию или воспалительное заболевание кишечника. Эти выводы выдвинули врачи из 21 инженерного полка в Йоркшире, проанализировавших исторические источники.

Об этом пишет Daily Mail.

Принц Эдуард, также получивший прозвище "Черный принц" из-за своей жестокой репутации на поле боя, был старшим сыном короля Англии Эдуарда III. Он был выдающимся английским воином и участвовал в многочисленных войнах, включая войны с Францией.

Долгое время считалось, что причиной его смерти была дизентерия, но последние исследования подтверждают, что он мог умереть из-за малярии или воспалительного заболевания кишечника. Есть свидетельства о его болезни после битвы в Испании в 1367 году, а также о его состоянии перед осадой города Лимож в 1370 году.

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Эти новые выводы ставят под вопрос предыдущее мнение о дизентерии как главной причине смерти принца. Ученые полагают, что его смерть могла быть связана со сложной комбинацией факторов, таких как малярия, воспалительное заболевание кишечника и другие осложнения, которые могли быть распространены в средневековой Европе.

Эти выводы важны не только для изучения истории, но и для понимания того, какие заболевания могли влиять на военные операции того времени. Они показывают, что даже известные личности того времени могли сталкиваться со сложными медицинскими проблемами, сильно влияющими на их жизнь.

Напомним, английские ученые восстановили древние ворота в возрасте 2000 лет, которые называли дверью в Британию.

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