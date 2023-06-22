Археологи розкрили секрет процвітання біблійного царства Ізраїль

Ізраїльські археологи пояснили, чому біблійне царство Ізраїль свого часу процвітало. Справа у стародавній фабриці, яка тисячі років тому була одним із найбільших місць виробництва "королівського пурпуру" – барвника, яким прикрашали одяг багатих і впливових людей у ​​всьому Середземномор’ї.

Тель Шікмона, розташоване на березі сучасного міста Хайфа, інтерпретувалося як фінікійське поселення, яке виробляло королівський пурпур з морських равликів. Барвник був одним із найбільш затребуваних предметів розкоші стародавнього світу, повідомляє Haaretz.

Приблизно два століття Шікмона була чимось на кшталт спільного підприємства: промисловим об’єктом, який контролювався біблійним Королівством Ізраїль і яким керували кваліфіковані фінікійські робітники.

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Значна частина кераміки, знайденої в Шікмоні, була типовою для фінікійської культури, яка тоді процвітала на узбережжі сучасного північного Ізраїлю та Лівану та заснувала колонії в Середземному морі. Але Шікмона також містила архітектурні елементи, такі як казематна стіна, що оточувала це місце, і трикімнатні будинки, типові для ізраїльських місць усередині країни.

Дослідники взяли зразки фіолетових плям, знайдених на десятках глиняних чанів із Шікмони, і підтвердили, що колір справді був королівським пурпуром, який у давнину старанно витягували з морських равликів Murex. Шікмона, очевидно, була одним із найважливіших місць виробництва барвника, відомого в Біблії як аргаман, який прикрашав дорогоцінні тканини, як-от покривало в Першому храмі чи одяг римських імператорів.

Але в Шікмоні нещодавно з'ясувалося, що фінікійці були там не одні. Воно справді почалося як фінікійське село в ранньому залізному віці, але в середині дев’ятого століття до нашої ери воно різко змінилося. Матеріальна культура стала сумішшю ізраїльської та фінікійської кераміки, а над стародавнім селом була побудована казематна стіна.

Незвичайне поєднання ізраїльської та фінікійської матеріальної культури свідчить про адміністративне захоплення ізраїльтян, щоб скористатися економічним потенціалом місця, тоді як ті, хто продовжував там працювати, були фінікійцями.

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