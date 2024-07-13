Археологи у 4000-річному храмі Кіпру знайшли таємничий моноліт (фото)

На середземноморському острові Кіпр археологи виявили храм, якому, як вважають, близько 4000 років. Цей храм, що датується епохою бронзового віку, містить вражаючий моноліт, який залишає багато запитань.

Дослідницька група під керівництвом Луки Бомбардьєрі з Університету Сієни, Італія, у співпраці з Департаментом старожитностей Кіпру розкопала цей храм на археологічній ділянці Ерімі, повідомляє Università di Siena у Фейсбуці.

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Ерімі - це доісторичне поселення, розташоване в південно-центральній частині Кіпру. Воно знаходиться на вапняковій терасі понад 300 футів над рівнем моря.

"У середньому бронзовому віці (приблизно 2000-1600 рр. до н. е.) спільнота ремісників вирішила оселитися на пагорбі Ерімі та побудувати спільноту життєвого простору з дуже особливими характеристиками", - пояснює Бомбардьєрі в пресрелізі університету Сієни.

Моноліт знаходився у доісторичному храмі. Джерело: facebook.com/unisiena Моноліт знаходився у доісторичному храмі. Джерело: facebook.com/unisiena

Моноліт знаходився у доісторичному храмі. Джерело: facebook.com/unisiena Моноліт знаходився у доісторичному храмі. Джерело: facebook.com/unisiena

Моноліт знаходився у доісторичному храмі. Джерело: facebook.com/unisiena Моноліт знаходився у доісторичному храмі. Джерело: facebook.com/unisiena

В одному з районів цієї спільноти бронзового віку археологи знайшли кімнату з монолітом значних розмірів. Цей моноліт, висотою понад 7 футів, має гладку поверхню з візерунком у центрі.

"Моноліт, який спочатку стояв у центрі кімнати, впав на підлогу і зруйнував велику амфору, яка стояла біля його ніг перед невеликим круглим вогнищем", - йдеться у повідомленні Бомбардьєрі.

Особливості цієї кімнати вказують на те, що це був невеликий священний простір, де, ймовірно, проводилися ритуальні дії.

За словами дослідника, цей невеликий храм є найдавнішим подібним місцем, знайденим на Кіпрі.

"Нещодавні розкопки призвели до виявлення найдавнішої священної споруди, засвідченої на Кіпрі, чия ритуальна функція та ідеологічна цінність, здається, мають особливе значення", - підкреслив Бомбардьєрі.

Раніше ми розповідали, що на стінах 12-тисячолітніх храмів в різних куточках світу виявляють сучасний аксесуар.

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