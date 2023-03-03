Археологи в Англії знайшли стародавній гребінець, виготовлений з людського черепа (фото)

Під час розкопок поблизу Кембриджа в Англії знайшли дивний предмет, виготовлений з людського черепа. При детальному аналізі знахідки з'ясувалося, що це частина гребінця, який використовували наші пращури.

Як пише видання Heritage Daily, цей гребінець датується залізним віком (750 р. до н. е. – 43 р. н. е.). Він має напівкруглу форму з вирізаними зубами на одному краї.

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Вчені кажуть, що коли досліджували знахідку, то з'ясували, що гребінь виготовлений із частини людського черепа і, ймовірно, використовувався як амулет.

"Археологічні дані з усієї Європи свідчать про те, що людська голова була справді важливою для людей залізного віку, її навіть збирали та виставляли на в’їздах до поселень у Британії. Цей акт міг відбутися під час конфлікту як "трофеї полювання за головами", – йдеться у публікації.

Реконструйований малюнок гребінця показує, що спочатку він мав прямокутну форму із закругленими краями та мав круглий отвір для кріплення до одягу.

"Ця знахідка є одним із трьох гребінців залізного віку, зроблених із людських черепів, що коли-небудь були знайдені у Великій Британії. Перший був знайдений під час розкопок в Еріті, за 9 миль на північ від Бар-Хілл, у 1970-х роках. Другий, який має різьблені лінії, а не зуби, був знайдений під час розкопок у Харстон-Мілл, що в 10 милях на південь від Бар-Хілл на початку 2000-х років. Це свідчить про те, що це була традиція залізного віку, унікальна для цієї частини Британії", – додали науковці.

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