Археологи в Єгипті знайшли кілька гробниць і каплиць, яким приблизно 3300 років (фото)

На стародавньому цвинтарі на місці Саккари (Єгипет) виявлено 3300-річні давньоєгипетські гробниці та каплицю з прикрасами. З'ясувалося, що найбільша гробниця належала людині на ім'я Панехсі, що була наглядачем храму Амона.

Видання LiveScience повідомляє, що роботи в Саккарі проводять науковці з Національного музею старожитностей у Лейдені та Єгипетського музею в Турині, Італія.

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Один з керівників робочої групи з розкопок, куратор єгипетської та нубійської колекції в Національному музеї старовин Нідерландів у Лейдені Ларі Вайс зазначив, що у гробниці Панехсі вони знайшли неймовірно гарні рельєфи зі "слідами кольору". Написи вказують на те, що похований у гробниці не мав дітей, він був служителем, який організував доставку підношень до могили. В його могили знайшли людські останки, однак вони можуть належати людям, похованим у пізніший час.

Ще одна знайдена гробниця належала людині на ім'я Юйю, вона була виробником. Вчені кажуть, що власник гробниці був "спеціалізованим художником у королівській скарбниці". Гробниця Юю менша, ніж гробниця Панехсі, у ній є кілька творів мистецтва, на яких зображено "цікаві деталі", зокрема, носіїв барків (кораблів) та похоронної процесії з плакальницями. Вчені кажуть, що вони знайшли зображення чотирьох поколінь сім'ї власника гробниці, серед яких його батьки, він сам і його дружина, його брат із дружиною та дітьми, його власні діти та онуки.

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Ще в одній зі знайдених гробниць виявили рельєфні статуї, на яких зображено чотирьох людей, які, ймовірно, належать до однієї родини. Статуї були незакінченими, але їхній дизайн схожий на ті, що були знайдені в сусідній гробниці – вона належала парі на ім'я Майя та Меріт, які жили приблизно за 50 років до того, як ця гробниця була збудована.

У коментарі Live Science вчені з Італії прокоментували знахідки наступним чином: "Якість цього рельєфу вражаюча, художник зіграв на тривимірності й фронтальності чотирьох фігур з рідкісною для мистецтва Стародавнього Єгипту свідомістю".

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