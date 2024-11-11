Армія рф атакувала балістикою Кривий Ріг: зруйнований під'зд багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди (фото)

В результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу 11 листопада постраждала п'ятиповерхова будівля. Внаслідок прямого влучення балістичної ракети є поранені, яких вже доправлено до медичних закладів.

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За повідомленням голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, на місці події проводиться аварійно-рятувальна операція. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив факт пошкодження житлового будинку.

До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники, медичний персонал та працівники комунальних служб міста.

За словами Лисака, у багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини.

В ОВА повідомили, що у Кривому Розі постраждали двоє дітей: "10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз – шестеро потерпілих".

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС

Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС Наслідки удару по Кривому Рогу. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі в кількох районах, пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.

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