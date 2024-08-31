Армія рф атакувала Черкаську Лозову на Харківщині: двоє загиблих, є поранені
Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова на Харківщині 31 серпня, внаслідок чого двоє людей загинуло, є поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
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О 14:55 окупанти вдарили по с.Черкаська Лозова, загорівся будинок.
8 людей постраждало, двоє - загинуло.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 27 серпня, російська армія здійснила атаку на Українуза допомогою ударних БПЛА та ракет. Вибухи були чутні у Києві, Кривому Розі, Рівному, Сумах, Запоріжжі та Хмельниччині.
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