Армія рф атакувала дитяче кафе у Малокатеринівці Запорізької області: є поранені діти, одна у важкому стані

Російська армія вдарила по дитячому кафе у Запорізькій області, в результаті чого троє дітей отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані. Такими є наслідки російського удару по Малокатеринівці Запорізької області", - повідомив Федоров.

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Як зазначив голова ОВА, ворог влучив прямо у дитяче кафе.

"Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", - резюмував він.

Нагадаємо, 18 серпня росія здійснила спробу атаки на Київ крилатими ракетами "Іскандер-К".

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