Армія рф атакувала Харківщину дронами: є руйнування інфраструктури та поранені, серед них - дитина (фото)

У ніч проти понеділка, 30 червня, Харківська область знову зазнала удару з боку російських дронів. Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури в кількох населених пунктах, виникли масштабні пожежі, а люди зверталися за медичною допомогою.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС в Telegram.За словами очільника ОВА, у результаті ворожої атаки постраждали щонайменше три населені пункти.

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Зокрема, в Пісочині після влучання безпілотника зайнялася будівля станції техобслуговування, у Курортному Чугуївського району постраждала цивільна споруда, яка також спалахнула, а в Дергачах дрон влучив у будівлю, після чого почалася пожежа.

Першочергово повідомлялося про чотирьох поранених у Пісочині, однак згодом ДСНС уточнила: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них є дитина.

У місті Дергачі зафіксовано дві великі пожежі — палала складська будівля одного з приватних підприємств площею близько 1000 квадратних метрів, а також споруда агропідприємства на 200 квадратних метрів. У селі Курортне вогонь охопив будівлю їдальні місцевого санаторію — площа займання склала 300 квадратних метрів.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня Харків зазнав чергової атаки з боку Росії — у місті пролунали вибухи внаслідок ударів дронів-камікадзе

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