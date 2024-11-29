Армія рф атакувала Київ "шахедами": є пошкодження дитячої лікарні та будинків, одна людина поранена (фото)
Увечері 28 листопада російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по території України, в Києві спрацювала протиповітряна оборона, але є пошкодження.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, Повітряні сили, КМВА, ДСНС.
О 22:42 Повітряні сили попередили про активність ворожих безпілотників у районі столиці.
"На правому березі Києва працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", - написав Кличко.
Згодом повідомили, що в Дніпровському районі уламки збитого БпЛА спричинили займання зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо встановлено пошкодження сусідніх будинків.
23:57: Віталій Кличко уточнив, що постраждав охоронець медзакладу. Пожежу на фасаді поліклініки вдалося загасити. Пошкоджені стіна будівлі, вибиті вікна, зламані дерева на подвір’ї.
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Після опівночі стало відомо про падіння уламків БпЛА на об’єкт інфраструктури в Святошинському районі.
В Дніпровському районі пошкоджено скління вікон та фасад трьох багатоповерхових будинків поруч із медзакладом. Постраждалий охоронець госпіталізований із закритим переломом стегнової кістки.
ДСНС оприлюднила фото пошкоджень у Дніпровському районі. Охоронцю медзакладу діагностували контузію.
Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.
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