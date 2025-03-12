Армія РФ атакувала Київщину дронами: зайнялись будинок та магазин меблів (фото)

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників виникли пожежі: зайнялися приватний житловий будинок та меблевий магазин.В ніч на 12 березня у Фастівському районі через падіння уламків ворожого БПЛА спалахнув меблевий магазин. Полум'я охопило площу в 500 квадратних метрів, рятувальники ліквідували пожежу о 04:46.

Про це повідомили в ДСНС у Telegram. Крім того, у тому ж районі загорівся приватний житловий будинок. А в Обухівському та Броварському районах уламки пошкодили ще кілька будинків.

Читайте також: РФ готується оголосити про "перемогу" у війні проти України – ГУР

ДСНС також уточнила, що пожежу у приватному будинку вдалося оперативно загасити. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!