Армія РФ атакувала Костянтинівку Донецької області: є влучання у багатоповерхівку, щонайменше 12 поранених (фото)

Увечері 7 травня 2025 року, близько 22:50, російські війська здійснили авіаудар по Костянтинівці, застосувавши керовану авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК. Ворожий снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора. Унаслідок атаки постраждали четверо людей — троє чоловіків і одна жінка. У них зафіксовано мінно-вибухові травми, осколкові ураження, забої та переохолодження. Ще восьмеро мирних жителів отримали легкі тілесні ушкодження. Їх дістали з-під завалів рятувальники, всім постраждалим надано медичну допомогу. За попередніми даними, під уламками може залишатися ще одна жінка.

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У результаті обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки та один магазин.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину — порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, 2 травня РФ атакувала шахедами Харків. У місті десятки постраждалих, зокрема дитина.

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