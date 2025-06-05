Армія РФ атакувала Прилуки на Чернігівщині, Харків та Херсон: є влучання у багатоповерхівку та адміністрацію, поранені та загиблі, серед них - однорічна дитина (фото)

Російські війська завдали масованого удару по території України з використанням ударних безпілотників і ракет. Внаслідок атак зафіксовано загибель мирних жителів та значні руйнування.

У ніч на 5 червня Прилуки в Чернігівській області стали мішенню російських дронів-камікадзе типу "Герань". Як повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, було застосовано щонайменше шість БпЛА. Через вибухи виникли масштабні пожежі, постраждали житлові будинки.

Станом на 05:33 підтверджено загибель п’яти осіб, серед них — дві жінки та однорічна дитина, які опинилися під завалами. Ще шестеро людей отримали поранення, їх доправлено до лікарень.

ДСНС повідомила про повне знищення двох приватних будинків, господарської споруди, двох гаражів і автомобіля.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що ворожий дрон влучив у будинок керівника місцевої пожежної частини. У результаті загинули його дружина, донька-поліцейська та її однорічний син. Сам рятувальник на момент трагедії працював на місці ліквідації наслідків удару.

Близько 00:30 ночі ворог завдав удару по Харкову. За словами мера Ігоря Терехова, ракета влучила в Слобідський район міста. Пізніше були зафіксовані серії вибухів, зокрема у житлових багатоповерхівках.

У результаті обстрілів постраждали щонайменше 19 людей, серед них діти: дві 13-річні дівчинки, 9-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Найстаршій постраждалій — 93 роки.

За попередніми даними, росіяни випустили по місту шість дронів-камікадзе. Один із них не вибухнув, ще один пробив стіну квартири на 17 поверсі, а частина двигуна опинилася в коридорі. Уцілілі мешканці змогли вижити лише завдяки тому, що були в іншій кімнаті.

Загалом пошкоджено 7 багатоповерхівок, чотири автомобілі згоріли у дворах. Пожежі та руйнування зафіксовані по всьому Слобідському району.

О 6 ранку 5 червня російська авіація завдала удару по центру Херсона. Пошкоджено будівлю міської ради. За даними Херсонської МВА, постраждав 74-річний чоловік, який перебуває у лікарні з мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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