Армія рф атакувала Рівненщину дронами: є влучання в енергооб‘єкт

3 грудня ворог атакував енергетичний об’єкт у Рівненькій області.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби".

Минулося без постраждалих. Більше інформації Коваль обіцяв надати згодом.

Нагадаємо, армія рф атакувала Київ "шахедами"

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!