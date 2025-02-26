Армія РФ атакувала Україну дронами: є влучання у багатоповерхівку, загибла та поранені (фото)

Внаслідок російської атаки дронами в Бучанському районі Київської області загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Серед постраждалих – 18-річна дівчина, яку з пораненням голови госпіталізували, та 43-річний чоловік, що отримав травму руки.

Про це повідомив в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник у Telegram. За його словами, під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку рятувальники виявили тіло загиблого. Вогонь охопив площу у 200 кв.м, але його вже загасили.

Внаслідок атаки пошкоджено п’ять приватних будинків, вибиті вікна у чотирьох багатоповерхівках, знищено три автомобілі, ще вісім зазнали пошкоджень.

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА Наслідки атаки. Джерело: Київська ОВА

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У ніч на 26 лютого російські війська також завдали чотири удари по Харкову. Один із безпілотників влучив у багатоквартирний житловий будинок у Київському районі, спричинивши пожежу. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що квартира, в яку влучив "Шахед", була нежитловою, тому вдалося уникнути жертв. Мешканців евакуювали до спеціального автобуса.

Унаслідок удару пошкоджено третій поверх будинку, а також мережі тепло-, електро- та водопостачання, які тимчасово відключили. Один із безпілотників влучив у дорогу на центральній вулиці Сумській, вибуховою хвилею вибило майже всі вікна в сусідній багатоповерхівці. Ще два удари зафіксували поблизу одного з кафе.

За даними прокуратури, двоє людей отримали гостру стресову реакцію, а двох літніх мешканців, які не могли самостійно пересуватися, довелося евакуювати на ношах.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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